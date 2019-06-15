Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает «Советский спорт».
Свои поздравления глава страны выразил в фейсбуке.
«Объединившись, сделать невозможное, — в этом наша национальная идея. Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда и свидетельство того, что Украина сможет все! А молодая Украина – еще больше», – написал Зеленский.
Сборная Украины U20 впервые смогла завоевать первенство мирового турнира, обыграв национальную команду Южной Кореи со счетом 3:1.
Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира.