Президент Украины Зеленский поздравил сборную Украины U20 с победой на ЧМ

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил молодежную сборную Украины с победой на чемпионате мира среди футболистов до 20-ти лет, сообщает «Советский спорт».

Свои поздравления глава страны выразил в фейсбуке.

«Объединившись, сделать невозможное, — в этом наша национальная идея. Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда и свидетельство того, что Украина сможет все! А молодая Украина – еще больше», – написал Зеленский.

Сборная Украины U20 впервые смогла завоевать первенство мирового турнира, обыграв национальную команду Южной Кореи со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира.