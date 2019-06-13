Мосгорсуд сохранил сроки Кокорина и Мамаева

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Московский городской суд рассмотрел апелляцию футболиста «Зенита» Александра Кокорина и игрока «Краснодара» Павла Мамаева, сообщает «Советский спорт».

Обвинение брату Александра Кокорина Кириллу переквалифицировали со 116 статьи на 115 (часть 2) УК РФ.

Сроки лишения свободы игроков не изменились. Апелляция была последним шансом на освобождение.

В начале мая братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий получили реальные сроки, до сегодняшнего заседания они находились в СИЗО.

Напомним, что в октябре прошлого года футболисты в нетрезвом состоянии стали участниками конфликтов с водителем Виталием Соловчуком и чиновником Александром Паком. Братья Кокорины осуждены на полтора года лишения свободы, а игрок «Краснодара» Павел Мамаев — на год и пять месяцев.

Ранее тренер «Локомотива» прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым.