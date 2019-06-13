Мамаев назвал судебное заседание позором

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В Мосгорсуде проходит рассмотрение жалобы защиты двух футболистов — Александра Кокорина из «Зенита» и Павла Мамаева из «Краснодара», передает «Советский спорт».

Во время заседания игрок «Краснодара» выступил с обращение к судье, в котором назвал позором судебный процесс.

«Ваша честь! Мы уже восемь месяцев что-то просим. Честно говоря, уже и просить ничего не хочется. Просто скажу, что все, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор! Я абсолютно уверен, что и в этот раз ничего не изменится. Это заседание — очередное шоу для нас и для телевидения, которое работает здесь в данный момент», — сказал полузащитник.

8 мая Пресненским судом Москвы был вынесен приговор по делу о двух драках в центре столицы с участием футболистов.

Кокорина и его брата Кирилла осудили на полтора года колонии строгого режима, а Мамаева — на год и пять месяцев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ходатайствует о возвращении Кокорина в команду.