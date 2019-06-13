Усик не хочет боксировать с Поветкиным из-за политики

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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал возможный бой против россиянина Александра Поветкина, передает «Советский спорт».

Украинский боксер не хочет проводить свой дебютный бой в супертяжелом весе с россиянином. По его словам, такой поединок сильно политизирован.

«Промоутеры разговаривали между собой. Мне кажется, это сильно переводят в какую-то политику. Я не хочу боксировать с Александром, потому что это будет политическая грязь с обеих сторон. Из-за этого не хочется проводить этот поединок», — сказал 32-летний Усик в интервью ютуб-каналу USYK17.

Ранее стала известна возможная дата следующего поединка Усика.