Черчесов определит Луневу меру спортивного наказания

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков рассказал, что меру наказания за пьяный скандал голкипера сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрея Лунева должен определить главный тренер сборной Станислав Черчесов, сообщают «РИА Новости».

Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

«Он был не в расположении сборной, а в аэропорту, поэтому РФС и не должен комментировать такие вещи. Если бы он напился на сборах, это было бы другое дело. Если он нарушил какие-то нормы поведения в общественном месте, значит применят к нему соответствующие меры воздействия – 5 суток, 10 суток или 15», — сказал Колосков.

Также он отметил, что этот инцидент не повлияет на имидж сборной и РФС.

«Я думаю, РФС никак не будет реагировать на это, отреагирует Черчесов, который и определит меру спортивного наказания», — добавил президент РФС.

Ранее в авиакомпании рассказали о конфликте с Луневым.