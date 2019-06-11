Стала известна возможная дата следующего поединка Усика

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Украинский боксер Александр Усик может вернуться на ринг в начале осени, сообщает «Советский спорт».

Как рассказал в беседе с talkSPORTl промоутер спортсмена Эдди Хирн, соперником Усика станет КарлосТакама, с которым у него сорвался поединок из-за травмы камерунца. Это будет дебют украинца в тяжелом весе.

Отмечается, что бой состоится в сентябре.

В активе 32-летнего непобежденного украинца 16 побед на профессиональном уровне. В своем последнем своем бою он одержал победу над Тони Беллью.

Ранее сообщалось, что Усика лишили чемпионского пояса.