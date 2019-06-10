Плющенко не смог проигнорировать совместное фото жены с Биланом
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил совместный кадр своей супруги Яны Рудковской и Димы Билана, которого она продюсирует, сообщает «Советский спорт».
Фото было сделано во время музыкальной премии «МУЗ-ТВ».
Плющенко одним из первых оставил лайк под публикацией, которую сделал в своем инстаграме Билан.
Певец обратился к своим подписчикам и фанатам.
«Я люблю делать то, что делаю и делал... Порой я люблю борьбу больше, чем штиль. Однако предавать свои принципы даже за самые большие награды я не готов, хотя реальность иногда предлагает блага, которые приумножат в разы мое и так благодарное место под солнцем!» — написал он.
Билан также не забыл и о своем продюсере, с которой находит в хороших отношениях на протяжении пятнадцати лет. Артис поблагодарил жену Плющенко за помощь, понимание и искренность.
«Яна, мы — команда, и я горжусь тобой. Ты всегда верна своим принципам, ты умеешь дружить без искривленных зеркал! Я ведь вижу множество моделей сотрудничества в бизнесе, так сказать, лживых и лицемерных. Однако это точно не наш случай», - заявил исполнитель.
Ранее сообщалось, что сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры.
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По поводу премии @muztv ! В музыкальном процессе я достаточно давно с самого начала премии 17 лет назад и было многое и то что нужно описывать в книгах ! Но я знаю,что нет вечного ничего в мире ,абсолютно ничего ! может показаться,что с такой позицией можно расслабиться сесть в позу лотоса где нибудь в Непале и жить себе отказавшись от всех человеческих благостей и благодетелей* : честолюбия , алчности , соперничества , целеустремленности , фанатизма к профессии ...короче всего из чего соткан вообще шоу-бизнес- да вообще многие сферы жизнедеятельности и бытования человека социального !!! Но меня не прельщают все эти маршруты , мне нравится делать то что я делаю и делал все больше и больше навлекая на себя огромное количество наград , которое как нибудь надо будет продемонстрировать �� , когда я вообще успевал житьза эти 17 лет глядя на количество премий и наград ??��! я люблю борьбу , зачастую больше чем штиль , но предавать свои принципы, они есть , даже за самые большие награды я не готов , хотя реальность иногда предлагает блага , которые приумножат в разы мое и так благодарное место под солнцем!!! я вот о чем -спасибо всем вам друзья за голосование и поддержку! Спасибо @muztv за этот шикарный праздник и шоу и конечно моей замечательной подруге и компаньону с которой вместе начинали бороздить этот простор и как показало всем время - есть в шоу бизнесе доверительные отношения между 2 мя самостоятельными единицами взаимо выручка и интерес! Я давно считаю себя свободным до мозга костей человеком и это чувство подтверждается многими факторами ! Но мы команда и я горжусь тобой Яна @rudkovskayaofficial , что ты всегда остаёшься предана своим принципам и умеешь дружить без искривлённых зеркал! Горжусь дружбой с тобой ! Множество вижу моделей сотрудничества в бизнесе, так сказать лживых и лицемерных , но это случай не наш ! Ещё раз спасибо вам зрители за вашу веру и доверие в самые счастливые и тяжелые минуты !!! Да прибудет с вами сила ����))!!!! #билан #димабилан