Плющенко не смог проигнорировать совместное фото жены с Биланом

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Олимпийский чемпион Евгений Плющенко оценил совместный кадр своей супруги Яны Рудковской и Димы Билана, которого она продюсирует, сообщает «Советский спорт».

Фото было сделано во время музыкальной премии «МУЗ-ТВ».

Плющенко одним из первых оставил лайк под публикацией, которую сделал в своем инстаграме Билан.

Певец обратился к своим подписчикам и фанатам.

«Я люблю делать то, что делаю и делал... Порой я люблю борьбу больше, чем штиль. Однако предавать свои принципы даже за самые большие награды я не готов, хотя реальность иногда предлагает блага, которые приумножат в разы мое и так благодарное место под солнцем!» — написал он.

Билан также не забыл и о своем продюсере, с которой находит в хороших отношениях на протяжении пятнадцати лет. Артис поблагодарил жену Плющенко за помощь, понимание и искренность.

«Яна, мы — команда, и я горжусь тобой. Ты всегда верна своим принципам, ты умеешь дружить без искривленных зеркал! Я ведь вижу множество моделей сотрудничества в бизнесе, так сказать, лживых и лицемерных. Однако это точно не наш случай», - заявил исполнитель.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко и Рудковской начал подготовку к рождению сестры.