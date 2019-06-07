Азар официально стал игроком «Реала»

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Полузащитник «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар подписал контракт с мадридским «Реалом». Об этом сообщает ТАСС.

По информации пресс-службы «сливочных», соглашение с бельгийским вингером рассчитано до лета 2024 года. В ближайшее время Азар должен пройти медицинское обследование.

При этом сумма трансфера не разглашается. Ранее отмечалось, что «Реал» заплатит «Челси» сумму отступных, которая составляет €100 млн.

В прошедшем сезоне Азар, перешедший в «Челси» в июне 2012 года, провел 51 матч во всех турнирах, забив 19 мячей и сделав 16 результативных передач. Вместе с «синими» он дважды становился чемпионом Англии, выиграл Кубок страны и Кубок английской лиги, а также дважды становился победителем Лиги Европы.

Также Азар выступал за французский «Лилль», в составе которого стал чемпионом страны и обладателем Кубка Франции в сезоне-2010/11.

Ранее сообщалось, что Азар возьмет в «Реале» седьмой игровой номер.