Президент Бразилии поддержал обвиняемого в изнасиловании Неймара

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Президент Бразилии Жаир Болсонару выступил в поддержку нападающего национальной сборной страны по футболу Неймара, передает ТАСС.

15 мая в полицию Сан-Паулу поступило заявление неизвестно девушки, которая обвинили форварда «Пари Сен-Жермен» в изнасиловании. Сторона футболиста отрицает вину.

«Надеюсь, удастся обнять его перед матчем. Ему сейчас тяжело, но я в него верю. Мы поддержим его, чтобы он забил два мяча», — сказал глава государства.

Политик выразил сомнение, что заявление предполагаемой жертвы является правдивым.

Ранее сообщалось, что Конфедерация футбола Бразилии не верит в виновность Неймара.