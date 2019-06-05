«Ливерпуль» хочет увести главную трансферную цель «Барселоны»

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Защитник «Аякса» Маттейс де Лихт заинтересовал английский «Ливерпуль». Об этом сообщает Bild.

Согласно информации источника, руководство мерсисайдцев попробует приобрести нидерландского защитника по личной просьбе главного тренера команды Юргена Клоппа. Немецкий специалист видит в 19-летнем де Лихте напарника Вирджилу ван Дейку в центре обороны своей команды.

Однако в борьбе за молодого защитника скаузерам придется выдержать конкуренцию со стороны многих топ-клубов. Маттейс является главной трансферной целью «Барселоны», с которой уже долгие месяцы ведет переговоры.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» объявил об уходе двух футболистов.