Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

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Российский чемпион легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с промоушеном, сообщает «Советский спорт».

Как написал в своем твиттере обозреватель Бретт Окамото, ссылаясь на агента россиянина Али-Абдель Азиза, соглашение Хабиба с лигой рассчитано на несколько боев. Известно, что в контракте оговорены пункты о встрече с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

30-летний Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. Его рекорд в смешанных единоборствах (MMA) — 27 боев и 27 побед.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов начал подготовку к следующему бою.