Жена Семака объявила о повторной свадьбе

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Супруга главного тренера петербургского «Зенита» Сергея Семака Анна сообщила о решении повторно выйти замуж, передает «Советский спорт».

Изначально супруга наставника сине-бело-голубых рассказала о том, как Семака сделал ей предложение на борту самолета.

Позже девушка выложила в сторис инстаграма фото с кольцом на пальце.

«У меня новые отношения. Принципиально новые. Закончились несвойственные мне с ноября прошлого года одиночные путешествия, душевные метания, поиск истины в удушающей пустоте...«Совсем другие мы» приняли осознанное решение пожениться во второй раз, снова выбрав друг друга, чтобы учиться делиться искренностью, вместе расти, вместе радоваться. Я сказала «да» не потому что мой парень - тренер «Зенита» или отец наших семерых детей. Совсем не поэтому. «Да» - потому что масштаб личности этого человека не знает границ. Его мудрость, скромность, щедрость поражают больше, чем спортивные достижения. Тысячу раз «да», потому что мой «обновлённый» парень - будущий муж с каждым днём нравится мне все больше. Так хочется сделать вместе много хорошего, жить не для себя, а для целого мира. В томительно-сладком предвкушении предсвадебной суеты, я отрезвляюсь от счастья, глядя на упругие ватные облака, плывущие вдоль иллюминатора, и в который раз удивляюсь глубине Божьего промысла, ведущего нас тайными, извилистыми, порой болотистыми тропами на пути к свету и правде», — сообщила девушка своим подписчикам в инстаграме.

Ранее сообщалось, что Андрею Аршавину запретили выезд из России.