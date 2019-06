Тарасенко забросил 11-ю шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отметился очередной заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Об этом сообщает «Советский спорт».

Форвард «блюзменов» отметился голом в четвертом матче финальной серии, поразив ворота «Бостон Брюинз» за пять минут до окончания первого периода. Таким образом, 27-летний россиянин довел счет заброшенных шайб в текущем розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 11-ти, что позволило ему закрепиться на третьей строчке в списке снайперов. Теперь он на два гола уступает своему одноклубнику Джейдену Шварцу и три — Логану Кутюру из «Сан-Хосе Шаркс».

Ранее сообщалось, что гол Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Бостон» и сравнять счет в серии.

We're just gonna keep on bringin' it. #stlblues #WeAllBleedBlue pic.twitter.com/ThwSbNGsZR