Хавбек «Монако» завидует Головину

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Хавбек «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал работу полузащитника монегасков и сборной России Александра Головина на тренировках, передает «Советский спорт».

По словам испанца, россиянин — очень сильный игрок.

«У нас есть игрок Головин, ему 23 года. Когда он выбегает на тренировку, то как шарахнет… Бам! Если наносит удар по мячу — бьёт очень сильно. Я смотрю на это все с большим удивлением, потому что сам не могу так сделать. Он даже понятия не имеет, что я отдал бы всё, чтобы стать таким же, делать то же самое снова. Когда играл в «Арсенале», мы с Рейесом были такими же — тоже носились на тренировках», — цитирует Фабрегаса Mundial.

Россиянин выступает в составе «Монако» с 2018 года.

В завершившемся сезоне футболист смог сыграть в 30 матча Лиги 1, став автором трех голов и стольких же результативных передач.

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