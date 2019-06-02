Кафельников оценил поступок фанатки в финале ЛЧ: она чертовски хороша

<img src="//img.gazeta.ru/files3/221/12389221/upload-AP_19152700156815-pic905-895x505-21868.jpg">

Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов, передает «Советский спорт».

Решающая встреча прошла между двумя английскими клубами — «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» 1 июня. «Красные» обыграли «шпоры» со счетом 2:0.

В первом тайме игры на поле выбежала американская актриса и модель Кинси Волански. На девушке был только откровенный купальник.

О своем отношении к провокационной выходке спортсмен написал в твиттере.

«Я считаю, что все-таки она чертовски хорошо смотрелась вчера на поле. Даже если пробыла там всего 10 секунд. Хоть я и не люблю блондинок, меня она впечатлила», — заявил бывшая первая ракетка.

Сообщается, что идея подобного перформанса принадлежит русскому пранкеру, проживающему в США, Виталию Здоровецкому,

Ранее сообщалось, что выбежавшая в финале ЛЧ полуголая девушка стала знаменитостью.