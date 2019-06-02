Неймар об изнасиловании: я никогда бы так не поступил

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Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар считает уроком сложившуюся ситуацию с обвинениями в изнасиловании, передает «Советский спорт».

Свой комментарий по поводу инцидента футболист опубликовал в инстаграме.

Сообщалось, что 15 мая в одном из парижских отелей игрок «ПСЖ» принудил девушку к половым сношениям против ее воли.

«Теперь я должен раскрывать все подробности моей личной жизни, чтобы доказать, что на самом деле все те сообщения, которые появлялись ранее, являются лживыми. То, что происходит между мужчиной и женщиной наедине – часто случается между парами. На следующий день после нашей близости мы продолжили общаться», — заявил Неймар.

Футболист также сказал о том, что поступать таким образом с девушками никогда не было для него позволительно.

«Меня обвиняют в изнасиловании. Для меня это очень больно и тяжело. Это заявление застало меня врасплох. Мне очень грустно слышать такие вещи в свою стороны. Все те, кто знают мой характер и мою честность, никогда не поверят этой информации. Я никогда бы не стал так поступать», — сказал игрок парижан.

По словам Неймара, эта ситуация — ловушка. Он считает, что девушка просто хочет нажиться на нем.

Ранее представители Неймара отреагировали на обвинения в изнасиловании.