Выбежавшая на поле ЛЧ полуголая девушка объяснила свой поступок

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Кинси Волански, которая выбежала на поле во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», объяснила свой поступок, передает «Советский спорт».

Девушка появилась на поле прямо во время матча, на ней был надет только откровенный купальник.

«Стрикинг в финале Лиги чемпионов! Жизнь дана, чтобы жить. Делайте сумасшедшие вещи, которые вы запомните навсегда», — написала Волански в инстаграме, под видео своего забега на поле.

В финальном матче Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» со счетом 2:0.

Ранее экс-защитник «Манчестер Юнайтед» высказался о результате Лиги чемпионов.