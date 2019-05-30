Рамос высказался о возможном уходе из «Реала»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/133/11940133/RTS1ZPAQ-pic905-895x505-25706.jpg">

Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос на специальной пресс-конференции заявил, что не намерен покидать клуб, передает «Советский спорт».

«Было слишком много спекуляций о моем будущем, и я хотел подтвердить свою приверженность клубу. Мои отношения с президентом похожи на отношения отца и сына. Я не собираюсь покидать клуб», — заявил футболист.

По словам защитника, он не обсуждал с Флорентино Пересом финансовые вопросы.

«Есть предложение из Китая, и если я не почувствую себя нужным здесь, то это альтернатива, но в настоящее время моя цель — быть с «Реалом», и мой план — увидеть мой новый контракт», — добавил игрок.

Рамос отметил, что он планирует построить новый «Реал» вместе с президентом.

«У меня еще есть физическая сила, чтобы играть за клуб. Как долго это продлится? Я не знаю… два, четыре или шесть лет. Когда придет время двигаться дальше, я сделаю это, но в таком месте, где мне никогда не придется сталкиваться с «Реалом», — сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что защитник может перейти из «Реала» в китайский клуб из-за долгов.