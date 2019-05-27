Иномарку олимпийского чемпиона со следами от пуль нашли в Петровском пруду
Иномарку волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова вытащили из Петровского пруда со следами от выстрелов, сообщает «Фонтанка».
По информации издания, в салоне немецкого автомобиля также были найдены пятна крови.
Иномарка была подарена Волкову за победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На прошлой неделе он поделился с подписчиками снимком, на котором автомобиль был представлен в золотой покраске.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение без прав.