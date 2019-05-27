Иномарку олимпийского чемпиона со следами от пуль нашли в Петровском пруду

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Иномарку волейболиста петербургского «Зенита» Александра Волкова вытащили из Петровского пруда со следами от выстрелов, сообщает «Фонтанка».

По информации издания, в салоне немецкого автомобиля также были найдены пятна крови.

Иномарка была подарена Волкову за победу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. На прошлой неделе он поделился с подписчиками снимком, на котором автомобиль был представлен в золотой покраске.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова может быть наказана за вождение без прав.