Тренер Финляндии: Канада оказалась лучшим соперником

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Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен рассказал о прошедшем матче финала чемпионата мира 2019 года, передает «Чемпионат».

В финале турнира финны встретились с командой Канады. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Ялонена.

«Прошел очень сложный матч. Канада оказалась лучшей командой, против которой мы играли. Особенно в первом периоде. Тогда нам пришлось нелегко — соперник давил. Однако второй период мы отыграли хорошо, а в третьем, после нашего второго гола, мы играли похуже. К счастью, всё сложилось удачно, а Кевин Ланкинен был так же великолепен, как и в игре против России. Горжусь игроками и нашим достижением», — заявил специалист.

Он также отметил игру Марко Антиллы, который выкладывался на сложных играх со Швецией, Россией и Канадой.

Ранее Андрей Василевский попал в символическую пятерка чемпионата мира — 2019.