Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс Юнайтед»
Компания Qatar Sports Investments, владеющая «Пари Сен-Жермен», планирует приобрести часть прав на «Лидс Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает RMC Sport .
По информации источника, владелец английской команды Андреа Радриццани в настоящее время ведет переговоры с шестью потенциальными инвесторами, в том числе и с катарской компанией.
Итальянец намерен продать не менее 50% своих акций.
Он также рассчитывал на выход клуба в Английскую премьер-лигу (АПЛ), что могло бы повысить стоимость клуба до £170 млн.
Два года назад Радриццани вложил £100 млн фунтов, когда стал владельцем клуба.
Ранее сообщалось, что «Лацио» проявляет интерес к форварду «Арсенала».