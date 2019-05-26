Владельцы «ПСЖ» могут купить «Лидс Юнайтед»

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Компания Qatar Sports Investments, владеющая «Пари Сен-Жермен», планирует приобрести часть прав на «Лидс Юнайтед», выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает RMC Sport .

По информации источника, владелец английской команды Андреа Радриццани в настоящее время ведет переговоры с шестью потенциальными инвесторами, в том числе и с катарской компанией.

Итальянец намерен продать не менее 50% своих акций.

Он также рассчитывал на выход клуба в Английскую премьер-лигу (АПЛ), что могло бы повысить стоимость клуба до £170 млн.

Два года назад Радриццани вложил £100 млн фунтов, когда стал владельцем клуба.

Ранее сообщалось, что «Лацио» проявляет интерес к форварду «Арсенала».