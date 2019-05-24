Четыре клуба заинтересованы в приобретении Рамоса

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Четыре клуба заинтересованы в приобретении защитника и капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса, сообщает AS.

По информации издания, с руководством испанского клуба контактировали представители «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Также интерес проявляют туринский «Ювентус» и клуб из чемпионата Китая.

В нынешнем сезоне в составе «Реала» Рамос провел 42 матча. В активе капитана 11 мячей и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Рамос задумывается об уходе из клуба.