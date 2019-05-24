Буре сделал прогноз на матч России с Финляндией в 1/2 финала ЧМ-2019

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Прославленный российский хоккеист, призер Олимпийских игр, финалист розыгрыша Кубка Стэнли Павел Буре поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата мира — 2019, передает Sport24.

В полуфинале Россия, которая в четвертьфинале одолела США со счетом 4:3, сыграет с Финляндией. Матч состоится 25 мая в 16.15 по московскому времени.

«Нам в принципе без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет все нормально», — заявил Буре.

Во втором полуфинале сразятся Канада и Чехия.

Ранее сообщалось, что Дадонов может превзойти достижение Дацюка в сборной России.