Буре сделал прогноз на матч России с Финляндией в 1/2 финала ЧМ-2019
Прославленный российский хоккеист, призер Олимпийских игр, финалист розыгрыша Кубка Стэнли Павел Буре поделился мнением о предстоящем полуфинале чемпионата мира — 2019, передает Sport24.
В полуфинале Россия, которая в четвертьфинале одолела США со счетом 4:3, сыграет с Финляндией. Матч состоится 25 мая в 16.15 по московскому времени.
«Нам в принципе без разницы, с кем играть. Если играть свою игру, то будет все нормально», — заявил Буре.
Во втором полуфинале сразятся Канада и Чехия.
Ранее сообщалось, что Дадонов может превзойти достижение Дацюка в сборной России.