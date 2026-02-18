Задержанного министра культуры Башкирии доставят в Москву

Следственные действия в отношении министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, задержанной в среду, будут проводиться в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.

«Следственные действия в отношении Шафиковой будут проводиться в Москве», — указано в сообщении.

О задержании министра культуры Республики Башкортостан Амины Шафиковой стало известно сегодня. О причинах задержания не сообщается.

Как сообщает «Ъ-Уфа», уголовное дело расследует Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР). По предварительной информации СМИ, чиновнице вменяют превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) из-за госзакупок подведомственных учреждений.

До этого под уголовное дело попал экс-министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Александр Кобытев. По версии следствия, в 2024 году компания «ПромВоенСтрой», гендиректором которой был Кобытев после ухода с министерского поста, получила госзаказ на реконструкцию котельных и тепловых сетей военного городка. На эти цели было выделено 260 млн рублей.

Ранее в Петербурге задержали председателя комитета по госзаказу.