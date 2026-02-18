Размер шрифта
Арестович допустил, что Зеленский повторит судьбу Каддафи

Арестович допустил, что Зеленский повторит судьбу ливийского лидера Каддафи
Liesa Johannssen/Reuters

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала допустил, что Владимир Зеленский повторит судьбу ливийского лидера Муамара Каддафи, который был ликвидирован в 2011 году ходе гражданской войны при участии стран НАТО.

По его словам, в случае достижения договоренностей между Россией и Западом в том или ином виде Владимир Зеленский станет не нужен. Кроме того, он станет «опасным», поскольку «много знает». Арестович заметил, что Зеленский и сейчас «опасен», однако он приносит «пользу», создавая более выгодные переговорные позиции Западу.

«Когда польза закончится, останется только «опасен». А дальше… Ну, вот Каддафи был «опасен». Тоже много знал», — сказал Арестович.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что Владимира Зеленского «ликвидируют» под конец уничтожения Украины, на данный момент есть «много народа», кому он выгоден. По словам Вассермана, Зеленский «слишком много накопил компромата и слишком многих может потянуть с собой за решетку, если останется жив».

Ранее Лавров связал затягивание конфликта на Украине с вопросом выживания Зеленского.
 
