Макрон сделал неожиданное заявление о свободе слова

Президент Франции Макрон: свобода слова — это полное дерьмо

Свобода слова в современном понимании может быть «полным дерьмом», поскольку утратила свой первоначальный смысл. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Индию, отрывок его выступления был опубликован в социальной сети X на странице Clash Report.

«Свобода слова — это полное дерьмо, если никто не знает, как вас направляют посредством этой так называемой свободы слова, особенно когда вас направляют от одной ненавистной речи к другой ненавистной речи», – заявил Макрон в ходе выступления.

По мнению французского лидера, основная проблема заключается в непрозрачности информационных потоков. Он подчеркнул, что многие пользователи не осознают, как алгоритмы влияют на их мнения и подталкивают к более радикальным воззрениям. Макрон призвал к созданию четкого свода правил в онлайн-пространстве и к защите общественного порядка.

По словам президента, он стремится предотвращать распространение расистских высказываний, подстрекательства к ненависти и другие подобные проявления.

Ранее французский политик назвал Макрона самым ненавидимым мировым лидером.
 
