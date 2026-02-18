Принц Уильям назвал уровень суицида среди мужчин национальной катастрофой Британии

Распространенность самоубийств среди мужчин в Великобритании — национальная катастрофа. Об этом заявил принц Уильям в эфире радио Radio 1 , передает The Guardian.

По его словам, британцам нужно больше примеров для подражания среди мужчин, публично заявляющих о своем психическом здоровье, чтобы сделать открытые дискуссии «привычными».

«Я долго пытаюсь разобраться в своих эмоциях и понять, почему я чувствую то, что чувствую, и мне кажется, что это очень важный процесс, который нужно время от времени проделывать, чтобы прислушаться к себе и понять, почему вы чувствуете то, что чувствуете», — поделился своим опытом принц.

Он отметил вклад благотворительных организаций, занимающихся вопросами психического здоровья, назвав их «маленьким подспорьем», которое помогает людям пережить трудные моменты. Идея самоубийства станет менее актуальной, если британцы научатся говорить о ней, заключил принц.

По данным Управления национальной статистики Великобритании, в 2024 году самоубийство стало основной причиной смерти среди мужчин от 20 до 34 лет.

