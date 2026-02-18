В FIS рассказали, пропустят ли Коростелева и Непряеву в Швецию на этап Кубка мира

FIS о пропуске Коростелева в Швецию на этап Кубка мира: не несет ответственности

В пресс-службе Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) сообщили о возможных трудностях с въездом в Швецию для российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, передает «Матч ТВ».

«FIS не несет ответственности за отказ в выдаче виз или въезде лицам, получившим право на участие в соответствии с политикой FIS в отношении нейтральных спортсменов», — сказали в пресс‑службе FIS.

Восьмой этап Кубка мира в Фалуне пройдет с 28 февраля по 1 марта.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

При этом оба пока не смогли завоевать медалей на зимних Олимпийских играх — 2026. Лучшим результатом остается четвертая позиция Коростелева в скиатлоне. Им предстоит принять участие в масс-старте: мужской старт состоится 21 февраля в 13:00 по московскому времени, а женский — 22 февраля в 12:00 мск.

