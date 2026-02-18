Размер шрифта
Вэнс обвинил Европу в саботаже собственных интересов

Вэнс: США не виноваты в проблемах в отношениях с Европой, они сами себе вредят
Eduardo Munoz/Reuters

Проблемы в отношениях Европы и США связаны не с позицией Вашингтона. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Дело не в том, что мы не уважаем наших союзников. Скорее, они часто сами себе вредят, саботируя собственные интересы», — объяснил он.

Вэнс отметил, что благодаря давлению администрации нынешнего президента США Дональда Трампа удалось достичь значительного прогресса в отношениях с европейскими союзниками по НАТО. В частности, их удалось заставить увеличить оборонные расходы и активнее инвестировать в защиту границ. Однако США, как подчеркнул Вэнс, хотят «гораздо большего» от Европы. В частности, чтобы лидеры ЕС лучше прислушивались к Трампу по вопросам миграции и защиты свободы слова.

До этого издание Politico по итогам Мюнхенского конференции по безопасности, которая состоялась 13-15 февраля, пришло к выводам, что отношения США и Европы находятся на грани разрыва. Журналисты обратили внимание, что несмотря на то, что стороны в течение трех дней договаривались о сотрудничестве и предлагали обновить внешний вид трансатлантических отношений, «трещины все еще очевидны». В Politico считают, что хотя альянс продолжает еще функционировать, старый порядок, связывавший две стороны Атлантики на протяжении десятилетий, рухнул.

Ранее Вэнс сообщил о двуличии Европы в отношениях с США.
 
