Назван простой способ есть больше и при этом худеть

Британские исследователи доказали, что для снижения калорийности рациона не обязательно уменьшать порции или устраивать голодные паузы. Достаточно заменить ультрапереработанные продукты на цельные — и организм сам начнет «экономить» калории. Работа опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition (AJCN).

Авторы повторно проанализировали данные клинического эксперимента 2019 года. В нем 20 участников в течение месяца по очереди придерживались двух типов питания: диеты из цельных продуктов и рациона с преобладанием ультрапереработанных продуктов. В обоих случаях им разрешалось есть сколько угодно — порции не ограничивались.

Оказалось, что при питании цельными продуктами люди съедали по весу более чем на 50% больше еды, но при этом получали в среднем на 330 килокалорий в день меньше. То есть объем пищи увеличивался, а энергетическая ценность — снижалась.

В новой работе ученые попытались понять, почему так происходит. Важной деталью эксперимента было то, что участники могли самостоятельно выбирать блюда из предложенного набора. По словам профессора психологии Джеффа Бранстрома, когда людям дают необработанные продукты, они «интуитивно выбирают сочетание, которое обеспечивает насыщение и питательность, снижая при этом общую калорийность».

Исследователи предполагают существование так называемой «пищевой интуиции». Согласно этой гипотезе, организм стремится балансировать потребление энергии и микронутриентов — витаминов и минералов. В натуральных продуктах этот баланс сохраняется: чтобы получить необходимые вещества, человек чаще выбирает фрукты, овощи и другие продукты с низкой энергетической плотностью.

С ультрапереработанной пищей ситуация иная. Такие продукты обычно содержат много жиров и сахаров, но при этом дополнительно обогащаются витаминами и минералами. В результате человек может получить высокую дозу калорий за небольшой объем еды, не испытывая достаточного насыщения.

«Есть тревожная вероятность, что ультрапереработанные продукты одновременно доставляют и энергию, и микронутриенты, разрушая естественный компромисс между ними», — отметила соавтор исследования Анника Флинн.

Авторы подчеркнули, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять, врожденна ли эта «пищевая интуиция» и как на нее влияют социальные факторы. Однако уже сейчас работа показывает: проблема лишнего веса может быть связана не только с размером порций, но и с типом продуктов, которые доминируют в рационе.

