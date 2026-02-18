Размер шрифта
В Японии запретят использование пауэрбанков на борту самолетов

Японское Министерство транспорта планирует ввести запрет на использование внешних аккумуляторов (пауэрбанков) на борту самолетов, как прибывающих в Японию, так и вылетающих из страны, начиная с апреля. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Поводом для такого решения послужили участившиеся инциденты с возгоранием и задымлением мобильных аккумуляторов прямо в салонах воздушных судов.

Ожидается, что новые правила будут утверждены в марте, после чего правительство Японии внесет необходимые корректировки в соответствующие нормативные акты, регулирующие авиационную деятельность. Если все пойдет по плану, ограничения вступят в силу уже в апреле.

В частности, будет невозможно заряжать смартфоны и другие гаджеты от пауэрбанков во время полета. Также будет запрещена подзарядка самих пауэрбанков от розеток, расположенных в салонах самолетов.

Помимо этого, количество внешних аккумуляторов, которые пассажир сможет взять с собой в ручную кладь, будет ограничено – не более двух единиц на одного человека.

Ранее у россиянки взорвался пауэрбанк во время путешествия на теплоходе
 
