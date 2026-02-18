Пассажир самолета заплатит €15 тысяч за нападения на членов экипажа

Ирландский лоукостер Ryanair добился компенсации в размере €15 тысяч от пассажира, напавшего на членов экипажа, пишет Daily Mail. Из-за его поведения которого рейс был вынужден изменить маршрут.

Инцидент произошел году на рейсе из Дублина на Лансароте, Канарские острова. Самолет с 160 пассажирами и шестью членами экипажа на борту был перенаправлен в Порту из-за действий одного из пассажиров. Подробности произошедшего, а также информация о возможной связи инцидента с употреблением алкоголя, официально не раскрываются.

Авиакомпания заявила, что поведение мужчины привело к серьёзным сбоям в расписании и дополнительным расходам. Пассажирам пришлось провести ночь в Порту и продолжить путешествие только на следующий день. По оценке перевозчика, сумма иска включает затраты на посадку в альтернативном аэропорту, размещение людей в отелях и сопутствующие расходы.

В Ryanair подчеркнули, что придерживаются политики нулевой терпимости к неподобающему поведению на борту и намерены добиваться возмещения убытков в подобных случаях. Представитель перевозчика назвал действия пассажира «непростительными» и «совершенно неприемлемыми», отметив, что безопасность и комфорт большинства клиентов не должны страдать из-за отдельных нарушителей.

Ранее самолет вернулся в аэропорт спустя полтора часа после вылета из-за грызуна на борту.