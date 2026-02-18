В МИД Украины подтвердили договоренность о следующем раунде переговоров с РФ

МИД Украины: следующая встреча в рамках переговоров с Россией согласована

Спикер МИД Украины Георгий Тихий подтвердил договоренность о следующей встрече с российской переговорной группой. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины проходит 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. На той встрече российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

18 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса в переговорах в Женеве. По его словам, действия США по сведению сторон конфликта «привели к существенному прогрессу».

