Бизнес

Аналитик раскрыл, как колебания цен на нефть отразятся на курсе доллара

Аналитик Шнейдерман: рост стоимости нефти Brent обрушит доллар до 72 рублей
Viacheslav Lopatin/Shutterstock/FOTODOM

В ближайшей перспективе на валютные колебания в первую очередь будут влиять такие факторы, как динамика нефти Brent и внешнеторговый российский баланс. При повышении стоимости топлива доллар может рухнуть до 72 рублей – такой сценарий в беседе с RT озвучил руководитель департамента поддержки клиентов и продаж «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

«В настоящее время цены на нефть марки Brent консолидируются в рамках тренда на восстановление от минимумов прошлого года, — отметил аналитик. — Ключевой поддержкой для рынка выступает уровень $65 за баррель».

При обострении геополитической ситуации в регионе Персидского залива котировки Brent могут подрасти до $70 и выше, что, в свою очередь, потянет за собой торговый баланс РФ на фоне роста выручки от экспорта. Этот фактор в свою очередь вызовет дополнительное предложение иностранной валюты на внутреннем рынке и укрепит рубль, объяснил Шнейдерман.

Эксперт напомнил, что в последнее время доллар и так сохраняет устойчивую тенденцию к ослаблению по отношению к российской нацвалюте. Если на сырьевом рынке ситуация останется прежней, то ожидается колебания доллара в коридоре от 80 до 82 рублей. Однако при восстановлении цен на нефть Brent и без «внешних шоков» за первый квартал доллар может опуститься до 72-74 рублей, заключил Шнейдерман.

До этого эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский в беседе с «Газетой.Ru» озвучил прогноз, согласно которому к весне 2026 года курс доллара может вернуться в диапазон 79–83 рубля, а при неблагоприятном сценарии краткосрочно уходить к 85 рублям. По его мнению, такой расклад укладывается в базовый сценарий умеренного ослабления рубля на горизонте ближайших месяцев после решения о снижении ключевой ставки до 15,5%.

Ранее аналитик назвал катастрофической стратегию вложений в доллары.
 
