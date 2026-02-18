Политика Европы часто основана на эмоциональной риторике и броских лозунгах, а не на рациональном анализе реальности. Об этом написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

Профессор прокомментировал слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, который в эфире телеканала Fox News заявил, что Европа вредит сама себе, саботируя свои же интересы.

«Вэнс справедливо отмечает, что европейцы сами себе вредят. Я бы добавил, что их политика часто основана не на рациональном, критическом анализе глобальных реалий, а на эмоциональной риторике и броских лозунгах – с очень небольшим пространством для других мнений», – отметил он.

В феврале Гленн Дизен написал, что европейские СМИ и политики бездумно разжигают войну, а также заявил, что в ЕС продолжают практику нацистов, изображая русских одновременно как «ужасно отсталых и некомпетентных» и в то же время как «экзистенциальную угрозу».

Также недавно экс-советник экс-советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи отметила, что власти США предали Европу в 2025 году. А бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал заявления европейцев о США.

Ранее профессор политологии Николай Петро раскрыл, что Запад намерен выдать за «победу» Украины.