Общество

Адвокат ответил, можно ли стать иноагентом из-за звезд в Telegram

Адвокат Жорин: звезды в Telegram могут счесть иностранным финансированием
Минюст может счесть получение «звезд» в Telegram иностранным финансированием, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Но если Telegram-канал не имеет отношения к политике, шансы стать иноагентом из-за донатов стремятся к нулю, добавил он.

«Сами по себе «звезды» в Telegram конечно не делают автора иноагентом. Но в теории, при определенных условиях, такой риск может возникнуть. Тут важно разложить по элементам. По действующему российскому законодательству, нужны два обстоятельства одновременно. Иностранное влияние – это не только деньги от иностранного лица. Это может быть: финансирование из-за рубежа, организационная или методическая поддержка и иные формы влияния. Политическая деятельность, распространение общественно-политической информации сейчас понятие максимально широкое: достаточно публикаций на общественно-политические темы, попыток влиять на мнение аудитории, оценок власти и т.д.», — сказал он.

Монетизация постов в мессенджере в виде звезд технически может быть сочтена иностранным финансированием, добавил адвокат.

«Звезды технически проходят так: донат — платеж в Telegram (через Apple, Google, иные системы), далее конвертация и вывод автору. С точки зрения формального подхода государства: Telegram — иностранная компания, платежная инфраструктура – зарубежная. Источник средств часто невозможно установить (донаты — анонимны). Значит, в теории это можно трактовать как получение средств из-за рубежа. Юридически это не гарантированная, но вполне реалистичная квалификация, если вопрос встанет принципиально. В российской практике уже были случаи, когда донаты через Patreon, Boosty, PayPal, YouTube-монетизацию признавались иностранным финансированием. По логике регулятора звезды ничем принципиально не отличаются», — отметил он.

Жорин отметил, что за публикацию нейтрального контента (не на общественно-политическую тему) риск признания иноагентом «близок к нулю».

«После внесения изменений [в законодательство] — политическая деятельность трактуется крайне широко. Под нее могут попасть новости, социальные проблемы, обсуждение законов, правозащитные темы. Даже бытовые кейсы, если есть оценка власти. Не подпадают обычно чисто развлекательные каналы, лайфстайл без общественных тем и коммерческие обзоры товаров. Но границы очень размыты. Риск признания иноагентом возникает не из-за звезд, а из комбинации: политический или общественный контент и возможность трактовать донаты как иностранные деньги», — заключил он.

Ранее адвокат Жорин рассказал, что футболка из сериала «Очень странные дела» не пропагандирует сатанизм (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена).
 
