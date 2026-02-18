«Все упирается в доказательства»: юрист оценил шансы семьи Тиммы выиграть суд с Седоковой

Юрист Александр Кудряшов рассказал о шансах семьи Яниса Тиммы выиграть дело по разделу имущества с Анной Седоковой. В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что родным баскетболиста будет непросто признать брачный договор недействительным, но при наличии веских доказательств возможно частичное аннулирование.

По словам адвоката, чтобы признать брачный договор недействительным, необходимы сильные основания, среди которых: нарушение формы, мнимость, непонимание значения своих действий на момент подписания, а также обман или угрозы.

«Что сложнее, аргументы уровня «договор был несправедливым/крайне невыгодным». В практике и доктрине отдельно отмечают, что на «крайне неблагоприятные условия» (п. 2 ст. 44 СК РФ) после кончины супруга наследникам ссылаться существенно труднее, фактически нельзя, потому что это право «лично супруга», а не наследников. Наследники могут пытаться идти по общегражданским основаниям — форма, мнимость, обман и т.д. Суды такие иски иногда принимают к рассмотрению, но дальше все упирается в доказательства порока сделки и в сроки давности», — поделился Кудряшов.

Юрист рассказал, что наилучший сценарий, но на практике самый трудный, это признание брачного договора недействительным, после чего все совместно нажитое в браке имущество делится между наследниками по правилам наследования. Если имущество отчуждено, родственники могут просить взыскание компенсаций или оспаривание последующих сделок.

Однако, как отметил Кудряшов, на практике существует множество факторов, которые снижают шансы семьи.

«Нотариально оформленные брачные договоры суды обычно ломают только при реально сильной доказательной базе. Наследники — не сторона договора, поэтому «эмоциональные» доводы («несправедливо») работают плохо, нужны жесткие юридические основания и доказательства. Также часто всплывают сроки исковой давности (особенно если договор и раздел имущества были давно и исполнялись). Если предположить, что у семьи есть документы, подтверждающие порок сделки, то реалистичный «лучший» исход обычно выглядит так: признание недействительными отдельных условий договора, признание за наследственной массой доли в конкретном активе (квартира/машина/деньги на счетах), либо денежная компенсация за долю, если актив уже нельзя вернуть», — рассказал юрист.

Об иске семьи Тиммы к Седоковой стало известно 17 февраля. Судебное заседание назначено на 2 марта.

