Культура

Певица Глюкоза о пластике: «Точно впереди»

Певица Глюкоза выразила готовность помириться с Фадеевым
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) призналась в шоу Ксении Собчак на платформе VK Видео, что в будущем планирует сделать пластическую операцию.

«Пластика, я думаю, точно впереди — я уверена, что буду ее делать. Сейчас я пока держусь, рановато для моего возраста», — поделилась артистка.

По словам Глюкозы, после 35 лет она стала чаще ходить к косметологу. Она предпочитает аппаратную косметологию. Ее любимая процедура — лазер «Пикошур». Этот аппарат предназначен для удаления татуировок, коррекции пигментации и омоложения кожи.

«Я его очень люблю, потому что у меня тип старения мелкоморщинистый. Я могу сделать уколы плазмы, еще что-то. Но я жутко не люблю уколы, мне трудно их выдерживать», — рассказала исполнительница.

В январе Глюкоза сообщила об отмене концертов в Казахстане. Выступления должны были пройти 7 февраля в Алматы и 8 февраля в Астане. По словам Глюкозы, организаторы шоу перестали выходить на связь с ней и ее командой.

Ранее сообщалось, что Глюкоза готова помириться с Фадеевым.
 
