Россиянин набросился с ножом на собутыльника из-за святой воды

В Ленобласти мужчина ударил ножом собутыльника, который выпил святую воду
Мужчина ранил ножом собутыльника во время конфликта из-за святой воды. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ленинградской области.

Житель Новой Ладоги попал под суд за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Как было установлено, 42-летний мужчина напал на знакомого во время совместного распития алкоголя. Конфликт вспыхнул, когда собутыльник выпил святую воду, принесенную из церкви, что вывело обвиняемого из себя.

Словесная перепалка переросла в драку. Находясь в сильном опьянении после длительного запоя, мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудную клетку. Рана оказалась тяжелой.

Нападавший полностью признал вину, раскаялся и извинился перед жертвой. Волховский городской суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Сторона защиты пыталась обжаловать приговор, но Ленинградский областной суд оставил его без изменений.

Ранее пьяная россиянка с ножом напала на кассира в магазине из-за бутылки спиртного.
 
