В администрации Трампа оценили вероятность военной операции против Ирана

Axios: в Белом доме оценили вероятность военной операции против Ирана в 90%

Вероятность военной операции США против Ирана составляет 90%. Об этом порталу Axios рассказал неназванный советник американского президента Дональда Трампа.

По словам источника, глава Белого дома «начинает терять терпение» на фоне американо-иранских переговоров.

«Некоторые люди из окружения [Трампа] удерживают его от войны с Ираном, но я думаю, что вероятность военных действий в ближайшие несколько недель составляет 90%», — сказал собеседник издания.

По данным газеты The Wall Street Journal, на прошедших в Женеве американо-иранских переговорах Тегеран предложил отправить часть запасов высокообогащенного урана третьей стороне, например России, чтобы снять ключевые опасения Вашингтона по поводу ядерной программы. По данным издания, иранская сторона готова приостановить обогащение на срок до трех лет. Однако администрация Трампа настаивает на полной остановке программы. На фоне переговоров США наращивают военное присутствие в регионе, а Иран пригрозил возможностью перекрыть Ормузский пролив. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее США продолжили наращивать военную мощь на Ближнем Востоке на фоне переговоров с Ираном.