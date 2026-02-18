Россиянам рассказали, что ждет малый бизнес в 2026

В России за прошлый год закрылось 35,4 тыс. заведений общепита — на 10% больше, чем годом ранее. По мнению доцента кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлии Карпович, это не просто статистика, а признак глубокой перестройки рынка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Эксперт отметила, что рынок поляризуется. С одной стороны, растут форматы быстрого питания, пекарни и кофейни — за счет доступности и скорости обслуживания. С другой — классические рестораны и узкоформатные заведения вроде суши-баров и пиццерий теряют позиции.

«Себестоимость их продукции возросла, из-за дефицита кадров пришлось поднимать зарплаты, а аренда продолжает дорожать. При этом реальные доходы населения стагнируют, и потребители чаще выбирают готовую еду в супермаркетах», — объяснила Карпович.

По ее словам, закрытия — это результат перенасыщения рынка и падения маржинальности. Слабые и однотипные концепции уходят, освобождая место сетям и новым нишам с более устойчивой финансовой моделью.

Дополнительным ударом стала налоговая реформа. Снижение порога для применения УСН и патента с 60 до 20 млн рублей означает, что часть компаний лишится льготных режимов и будет вынуждена перейти на общую систему с НДС.

«Это удар по «золотой середине» — по бизнесу, который уже вырос из микроформата, но еще не стал крупным. Особенно пострадают розничная торговля в регионах и грузоперевозки», — добавила ученая.

В Москве оборот 20–30 млн рублей может быть скромным, но в регионах это предел возможностей. Переход на НДС грозит либо ростом цен и падением спроса, либо закрытием. Попытки сохранить спецрежимы через дробление бизнеса становятся рискованными из-за цифрового контроля — онлайн-касс, маркировки и банковского мониторинга.

По оценке Карпович, при текущих условиях рентабельными могут остаться лишь 30–40% малого бизнеса. Выигрывают компании с высокой добавленной стоимостью и низкими материальными затратами — ИТ, консалтинг, юридические и образовательные услуги.

В общепите шанс есть у нестандартных форматов: этнических кафе, «темных кухонь», гибридов кафе и коворкингов. Они требуют меньших площадей и предлагают уникальный продукт.

«Средний класс» ресторанов и магазинов — обычные несетевые точки — будет сжиматься под давлением расходов и налогов. По словам эксперта, в ближайшие два года именно эта категория может практически исчезнуть, уступив место крупным сетям и микроформатам на грани самозанятости.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать партнера по типу привязанности.