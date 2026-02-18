Польша и ее граждане живут сегодня благодаря советским солдатам и офицерам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«18 февраля 1945 года правительство освобожденной Польши, подчеркну — нашими советскими войсками от фашистов, обратилось в адрес руководства Советского Союза с просьбой спасти их от голода, холода. И попросили средства на восстановление Варшавы…», — рассказал спикер парламента.

Он добавил, что в этот день поляком стоит напомнить, что многие из них живут благодаря советским воинам, которые не выжили, освобождая Польшу, а половина Варшавы стоит на советском фундаменте. При этом сам ССССР был разрушен, а люди не доедали, но пытались восстановить страну, накормить и помочь полякам.

Володин обратил внимание, что сейчас, когда у власти премьер-министр Польши Дональд Туск, дед которого воевал за фашистов, в стране выстраивают недружественную позицию по отношению к России, пытаются разжечь ненависть.

17 февраля газета Financial Times сообщила о подготовке Польшей иска против России, требующего выплаты компенсаций за «последствия советского господства». Москва неоднократно называла подобные претензии проявлением оголтелой русофобии и политического экстремизма.

Ранее Польша требовала репарации от Германии, а теперь подала иск к России из-за «советского господства».