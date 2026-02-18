В Петербурге подняли выплату за заключение контракта с Минобороны

В Петербурге увеличили выплату за заключение контракта с Минобороны на миллион

В Санкт-Петербурге увеличили единовременную выплату за заключение контракта с министерством обороны России с 2,6 млн до 3,6 млн рублей. Соответствующее решение приняла администрация города, сообщила ее пресс-служба.

Кроме того, при заключении контракта представляется федеральная выплата в размере 400 тыс. руб. Таким образом, единовременный доход подписавших контракт петербуржцев будет достигать 4 млн руб.

В 2026 году больше стали получать и заключившие контракт жители Ленинградской области. Размер всех выплат составляет 3 млн рублей. Эта сумма включает региональную выплату (более 2,1 млн руб.), федеральную выплату (400 тыс.) и региональную выплату с индексацией (450 тыс. руб.).

Также в текущем году размер единовременной выплаты при заключении контракта с Минобороны РФ увеличили в Саратовской области. Она составляет 2 млн руб. Помимо этого, в Чувашии размер соответствующей выплаты вырос и достиг 2,1 млн рублей.

Ранее военкор рассказал, куда бойцы ВС РФ тратят большую часть зарплаты.