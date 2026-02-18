ВСУ атаковали поселок в Брянской области FPV-дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали поселок Суземка в Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате намеренной атаки FPV-дронами по поселку Суземка Суземского района, повреждена специализированная техника», — сообщил он.

В результате атаки местные жители не пострадали. Повреждения получил автокран, экскаватор, грузовой автомобиль.

Украинские беспилотники в среду также атаковали частный жилой дом в селе Верхопенье в Ивнянском округе Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки пострадали два человека — женщину госпитализировали с ожогом рук и ссадинами мягких тканей спины, мужчина получил медицинскую помощь на месте.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее ВСУ нанесли массированный удар по российскому региону.