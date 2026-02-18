Размер шрифта
НАТО проводит крупнейшие учения года на Балтике без участия США

НАТО начала крупнейшие учения года на Балтике без США
На побережье Балтийского моря в земле Шлезвиг-Гольштейн стартовали крупнейшие в этом году учения НАТО — операция Steadfast Dart 26 («Стойкий дротик»), особенностью которых стало отсутствие прямого участия США. Об этом сообщает издание Bild в Telegram-канале.

Всего в учениях принимают участие около 10 тысяч военных, свыше 1,5 тысяч единиц техники, 17 кораблей из 13 стран. В рамках учений НАТО отрабатывается быстрая переброска войск с юга Европы к восточному флангу. Всего в высадке задействованы 15 кораблей и 2600 военнослужащих. Среди участвующих стран — Турция, Испания, Италия и Греция. Следит за маневрами министр обороны Германии Борис Писториус.

В ноябре 2025 года в Балтийском море в территориальных водах Финляндии и Эстонии проходили учения Freezing Winds 25 («Холодные ветры 25»). Об этом заявили представители пресс-службы министерства обороны Финляндии, пишет «Интерфакс».

В учениях принимали участие 20 военных кораблей и судов поддержки от стран — союзниц Финляндии по Североатлантическому альянсу (НАТО), включая Бельгию, Данию, Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Польшу, США, Францию и Эстонию, а также постоянную группу НАТО, специализирующуюся на противоминной борьбе SNMCMG1. Общая численность задействованного личного состава составила около 5 тысяч военнослужащих.

Ранее Рютте объяснил многочисленные операции НАТО угрозой от России.
 
