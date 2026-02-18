Размер шрифта
Глава ВТБ призвал ускорить легализацию криптовалют

Костин призвал как можно быстрее легализовать в России расчеты в криптовалютах
Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Глава ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости как можно быстрее легализовать расчеты в криптовалютах. Его слова на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» приводит ТАСС.

По словам Костина, большое количество клиентов, даже очень крупных экспортеров, просят дать им белые способы расчетов в криптовалюте. Глава ВТБ подчеркнул, что от этого не уйти, и их нужно вводить в оборот как можно быстрее.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь заявила, что Россия идет по этому пути, однако, по ее словам, нужно понимать, что это необходимо развивать как регулируемый сектор.

В октябре министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Министерство финансов и Центральный банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле. По его словам, в ведомстве видят большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютами. Силуанов отметил, что оплата за импорт, а также оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка и крипторасчетов.

Ранее в России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте.
 
