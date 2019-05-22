Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

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На чемпионате мира по хоккею стали известны все пары 1/4 финала, сообщает «Советский спорт».

21 на ЧМ-2019 завершился групповой этапа, по итогам которого сформировалась дальнейшая сетка турнира. Сборная России за выход в полуфинал поборется с командой США. Полностью плей-офф выглядит так:

Канада — Швейцария

Чехия — Германия

Россия — США

Финляндия — Швеция

Российская и канадская сборные не смогут встретится на турнире до финального матча, который пройдет 26 мая.

Ранее сообщалось, что сборная России обыграла Швецию и заняла первое место в группе ЧМ-2019.