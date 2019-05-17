Переживший инфаркт Касильяс высказался о возможном завершении карьеры

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Вратарь «Порту» Икер Касильяс прокомментировал информацию о завершении карьеры, передает РИА «Новости».

1 мая испанский футболист был госпитализирован после инфаркта. Игроку была проведена операция. 6 мая Касильяс был выписан из больницы.

«Однажды придет день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне объявить об этом, когда наступит нужный момент. Сейчас я сохраняю спокойствие. Вчера меня осмотрел доктор Филипе Маседу. Все очень хорошо, этими новостями я и хочу поделиться с вами», — написал 37-летний вратарь в твиттере.

Ранее сообщалось, что Касильяс из-за произошедшего сердечного приступа закончит игровую карьеру по завершении текущего сезона.