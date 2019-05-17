В украинском чемпионате фанаты избили судью из-за пенальти

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Во время матча 21-го тура Второй лиги между винницкой «Нивой» и «Полесьем» произошел скандал, сообщает «Советский спорт».

По информации Football Hub, после того, как прозвучал финальный свисток, болельщики «Нивы» набросились на главного арбитра встречи. Главной причиной недовольства стал назначенный в ворота винницкого клуба пенальти, который позволил «Полесью» сравнять. Матч в итоге закончился в пользу гостей — 2:1, что еще больше вызвало негодование фанатов.

Болельщики несколько раз ударили главного судью. В дело пришлось вмешаться органам правопорядка.

Стоит отметить, что после игры на имя директора ПФЛ Сергея Макарова от руководства «Нивы» поступило письмо с жалобой на арбитра. В команде уверены, что судья непосредственно повлиял на исход матча, чем и вызвал такую реакцию фанатов.

Ранее в «Арсенале» высказались об инциденте во время Олимп — Кубка России.