Суд принял решение в отношении Макгрегора по делу о краже телефона
Суд снял обвинения с бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в краже мобильного телефона, передает «Советский спорт».
По информации Daily Mail, спортсмену удалось урегулировать разногласия с пострадавшим во внесудебном порядке.
Конфликт между Макгрегором и жертвой произошел 11 марта. Мужчина пытался сфотографировать спортсмена, из-за чего произошел конфликт. Боец отобрал у потерпевшего телефон, несколько раз наступил на него забрал с собой.