Суд принял решение в отношении Макгрегора по делу о краже телефона

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Суд снял обвинения с бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора в краже мобильного телефона, передает «Советский спорт».

По информации Daily Mail, спортсмену удалось урегулировать разногласия с пострадавшим во внесудебном порядке.

Конфликт между Макгрегором и жертвой произошел 11 марта. Мужчина пытался сфотографировать спортсмена, из-за чего произошел конфликт. Боец отобрал у потерпевшего телефон, несколько раз наступил на него забрал с собой.

Ранее глава UFC назвал возможного соперника для Макгрегора.